Белый дом отредактирует книгу Болтона к 19 июня

Белый дом заявил экс-помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону, что в его книге, которая готовится к публикации, все еще есть информация, которая расценивается как секретная. К 19 июня Болтону будет предоставлена отредактированная копия его работы.

Такую информацию в среду распространила газета The Hill, пишет ТАСС. Речь идет о книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома". Она должна была выйти еще в марте, однако ее публикация была отложена до мая, а затем перенесена на 23 июня. Ранее The Washington Post сообщала, что Белый дом не дал официального согласия на выход книги, который члены администрации задерживали из-за проверки на наличие гостайн.

Сам президент США Дональд Трамп заявлял, что Болтон не должен публиковать книгу до президентских выборов в ноябре. Однако Болтон уверен в том, что убрал из мемуаров все данные, которые могут быть секретными, и намерен опубликовать рукопись в конце июня, даже если Белый дом будет против.

Ранее выдержки из книги Болтона просочились в прессу, спровоцировав очередной политический скандал в Вашингтоне. Так, например, экс-помощник президента рассказывает о том, что Трамп действительно задерживал военную помощь Украине, ожидая в обмен на нее политические услуги в виде расследования против своего противника - Джо Байдена.