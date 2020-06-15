Появилась новая схема мошенничества при продаже автомобилей

Мошенники изобрели новую схему обмана при продаже автомобилей. Машина берется в аренду, затем по поддельной доверенности выписывается дубликат ПТС, остальное - дело техники: найти невинного покупателя и продать.

Сегодня уже невозможно продать даже игрушечный автомобиль, находящийся в залоге у банка. Фото: Татьяна Андреева

Именно в такую ситуацию попал житель Подмосковья Н. Он купил у некоего юридического лица подозрительно недорого черный Mercedes-Benz E-Class. У продавца на руках был дубликат ПТС, но покупателя это тоже не насторожило.

После сделки он без проблем поставил машину на учет в ГИБДД. Однако спустя некоторое время оказалось, что автомобиль проходит по уголовному делу. Его настоящие хозяева стали жертвами мошенников.

Нового владельца обязали явиться в полицию, началось разбирательство. Оказалось, что Mercedes-Benz взяли в аренду якобы для работы в такси, а по факту - для перепродажи. Машину удалось продать, получив дубликат ПТС в ГИБДД по поддельной доверенности.

Как рассказал криминалист Максим Шелков, такая схема в последнее время получила распространение, поэтому при покупке автомобилей надо проявлять особую внимательность. Добросовестный покупатель, конечно, избежит уголовной ответственности, но это будет единственным утешением. Автомобиль в любом случае придется вернуть.

Несколько лет назад аферисты продавали машины, находящиеся в залоге у банка. Теперь проблема полностью решена: покупателю достаточно проверить машину по специальной базе, которую ведет нотариат.

Кстати, в прошлом году к сервису проверки доверенностей на сайте ФНП обратились 2 341 386 раз, что почти вдвое выше, чем за предыдущий год. А за первые три месяца этого года доверенности проверили уже 558 134 раза.

"Жизнь показала, что переход российского нотариата на цифровую платформу оказался крайне востребованным и своевременным", - подчеркнул президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Сервис проверки доверенностей - бесплатный ресурс, доступный круглосуточно. Чтобы проверить документ, нужны его реквизиты. Если доверенность удостоверялась у того или иного нотариуса, система выдаст подтверждающую информацию. Если же нет, сервис покажет: это фальшивка.

Схема простая: машина берется у кого-то в аренду, а потом по поддельным документам на нее получается дубликат ПТС. Дальше авто продают

Государственные и муниципальные органы власти имеют расширенный доступ к сервису, позволяющий также сверить содержание имеющегося на руках документа с текстом оригинала доверенности, информация о которой хранится в Единой информационной системе нотариата. Это помогает свести к минимуму возможность реализации мошеннических схем с использованием подлинных доверенностей, содержание которых намеренно было изменено.