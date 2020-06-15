Покупатель заплатил за BMW, но не приходил за ним до самой смерти

Необычная история у белого BMW 740i, выставленного на торги на аукционе Catawiki: за него заплатили, но так и не пришли забрать, в результате чего седан пылился в салоне дилера долгих 23 года. К сожалению, своего настоящего хозяина автомобиль так и не увидел.

Праворульная модификация BMW 740i в кузове Е32 с 286-сильным V8 и 5-ступенчатым "автоматом" была заказана жителем Великобритании у дилера в Германии. Но за своим приобретением покупатель не пришёл: причиной этому послужила скоропостижная кончина. Честный дилер в течение 23 лет бережно хранил "бимер" в ожидании появления наследников, однако никто так и не пришёл.

В результате "семьсот-сороковой" был продан в 2015 году в Польшу. Новый хозяин машины эксплуатировал её без фанатизма, понимая, какая капсула времени досталась ему. На данный момент на одометре значится 775 километров пробега, все комплектующие - родные, включая покрышки Pirelli, которыми BMW 740i оснащался с завода.

Теперь BMW ищет нового хозяина. Ставка на текущий момент составляет 7805 евро.