В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька вызван в Министерство иностранных дел России в связи с недружественными действиями Праги. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это связано с недружественными действиями Праги, о которых мы говорили ранее, и ответной реакцией на них", - цитирует дипломата агентство ТАСС. Речь идет о высылке на прошлой неделе двух российских дипломатов.

Такое решение власти Чехии приняли 5 июня, спустя три дня два сотрудника посольства, объявленные "персонами нон грата", прибыли в Москву. Примечательно, что этот недружественный шаг был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ.

В конце апреля еженедельник Respekt написал со ссылкой на источник в спецслужбах, что в начале месяца в Прагу прилетел гражданин с российским дипломатическим паспортом и привез в чемодане яд рицин, который якобы предназначался для отравления политиков, причастных к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Сообщалось, что политикам из-за этого понадобилась охрана полиции.

Эти обвинения в посольстве назвали "вопиющими и гнусными". "Речь идет о сфабрикованной провокации. Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения", - констатировали в дипмиссии.

В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. По мнению Захаровой, отношения с Москвой целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии.

По предварительной информации, два сотрудника чешского посольства уже объявлены персонами нон грата и обязаны покинуть Россию не позднее 17 июня.