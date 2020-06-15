Путин и Вучич обсудили план контактов

Президенты России и Сербии обсудили по телефону возможность поездки российского лидера в Белград, передает РИА Новости.

Напомним, что сегодня Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор. Как сообщила администрация президента Сербии, российский лидер заявил о готовности посетить Белград осенью​​​.

"Да, обсуждался план контактов на высшем уровне", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, подтвердил ли Путин визит в столицу Сербии осенью.

Вучич собирается приехать в Москву на Парад Победы 24 июня.