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15.06.2020 22:27
Рубрика: Власть

Путин и Вучич обсудили план контактов

Текст: Кира Латухина

Президенты России и Сербии обсудили по телефону возможность поездки российского лидера в Белград, передает РИА Новости.

Путин заявил Вучичу позицию России по Косово

Напомним, что сегодня Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор. Как сообщила администрация президента Сербии, российский лидер заявил о готовности посетить Белград осенью​​​.

"Да, обсуждался план контактов на высшем уровне", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, подтвердил ли Путин визит в столицу Сербии осенью.

Вучич собирается приехать в Москву на Парад Победы 24 июня.

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