На 15 узких улицах столицы изменится схема движения. Многие из них станут односторонними - так добавится места для парковки и облегчится встречный разъезд, прокомментировали в Центре организации дорожного движения.

В затор на узких улицах попасть проще простого: если впереди сломалась машина или начались дорожные работы, объехать такое место долго не дает встречный поток. Так происходит, например, на многих участках Проектируемых проездов на севере города. Пробки в таких случаях порой растягиваются на километры. Проанализировав ситуацию, в ЦОДД нашли 15 улиц в шести округах, где проблему можно решить, рассказал первый замруководителя центра Александр Ходаков. Более того, на отдельных участках, где позволяет ширина, можно сделать парковочные места для местных жителей. В общей сложности в мегаполисе добавится 411 "карманов", из которых 50 - для инвалидов.

ЦОДД уже не в первый раз применяет подобную стратегию. Например, летом прошлого года таким же способом была изменена схема движения в восьми округах. Многие решения принимались по просьбам жителей. Идея с односторонними улицами здравая, она актуальна, как правило, именно для узких пространств, отмечает в своем блоге руководитель проекта "Пробок.net" Александр Шумский. Самый яркий пример в Москве - одностороннее движение по 1-й и 2-й Брестским улицам и по 3-й и 4-й Тверским-Ямским. Во времена Юрия Лужкова даже всерьез изучалась идея сделать односторонним Садовое кольцо. Однако проектировщики сочли это абсурдным.

Кстати, в ряде других городов мира такой подход оказался провальным. Например, в американской Саванне после ввода одностороннего движения на одной из крупных улиц провалился бизнес: новая схема спровоцировала миграцию в другие районы.