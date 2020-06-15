Под Ярославлем у пяти сотрудников "скорой" выявлен COVID-19

У пяти сотрудников станции скорой медицинской помощи города Рыбинска подтвержден COVID-19, сообщает оперштаб правительства Ярославской области по ситуации с коронавирусом.

Все заразившиеся медики изолированы. Обстоятельства, при которых они были инфицированы, выясняются.

- При подтверждении, что заражение могло произойти во время выезда к больным пациентам, каждый получит соответствующие выплаты из фонда социального страхования, - сообщает оперштаб.

Сегодня в почти 200-тысячном Рыбинске на выездах работает 10 бригад скорой помощи. По информации оперштаба, все медики обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

С начала пандемии в Ярославской области диагноз COVID-19 поставлен 4121 человеку, в том числе за последние сутки (на 15 июня) - сорока восьми. 1662 пациента выздоровели, 16 скончались.