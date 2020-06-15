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15.06.2020 16:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК опубликовал видео следственного эксперимента с маньяком из Подмосковья

Текст: Иван Петров
Пресс-служба Следственного комитета России опубликовала на своем канале в Youtube видео, снятое в ходе следственного эксперимента с 53-летним жителем подмосковной Каширы, подозреваемым в серии убийств и изнасилований.

Отмечается, что уголовные дела по 7-ми эпизодам убийств и изнасилований, в совершении которых сознался задержанный, соединены в одно производство и переданы для дальнейшего расследования в 1-е управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК России по Московской области.

Фото: youtube.com
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"Следователем во взаимодействии с криминалистом к настоящему времени по всем семи эпизодам с подозреваемым уже проведены проверки его показаний на местах преступлений. Задержанный детально показал и рассказал, как совершал все преступления", - отметили в Следственном комитете.

Так, к примеру, выбор жертвы, со слов самого мужчины, носил абсолютно случайный характер. Прежде чем выбрать жертву, он ходил и заглядывал в окна частных домов. "Во всех эпизодах подозреваемый проникал в окна, расположенные на первых этажах, и сначала душил жертву, а затем совершал насильственный половой акт. При этом двум потерпевшим удалось выжить", - рассказали в СК России.

В конце прошлой недели сообщалось, что по подозрению в серии убийств и изнасилований в Подмосковье задержан 53-летний житель подмосковной Каширы, работающий сантехником в одном из ЖЭО.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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По данным следствия, подозреваемый совершил в 2013, 2015 и 2020 годах изнасилования и убийства трех женщин. В январе 2020 года он проник на 2-й этаж домовладения и совершил изнасилование 10-летней девочки. Врачам удалось спасти жизнь ребенка.

Преступления были совершены мужчиной в период с 2010 по 2020 годы на территории Каширского и Ступинского городских округов. В настоящее время следователи проверяют задержанного на причастность к совершению иных аналогичных преступлений. Серийный убийца и сексуальный маньяк по ходатайству следствия и решению суда заключен под стражу.

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