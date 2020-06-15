Собянин: Необходимо максимально избегать толчеи и необязательных контактов

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил в своем персональном блоге ранее принятое решение с 16 июня возобновить работу летних веранд, музеев, библиотек, зоопарков с ограничением количества посетителей. По его словам, обосновано оно тем, что в городе сокращается как число выявленных случаев коронавируса, так и тяжелых больных, которых необходимо госпитализировать. В то же время свободных инфекционных коек в городе становится все больше. Но при этом нельзя успокоиться и считать, что эпидемия закончилась, отмечает глава города. "Коронавирус продолжает оставаться серьезной угрозой для жизни и здоровья москвичей. Так что совсем расслабляться ни в коем случае нельзя", - подчеркивает он.

Далее он акцентирует внимание горожан на том, что они могут сделать сами:

"Ради собственного здоровья и здоровья окружающих мы должны соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства защиты. Необходимо максимально избегать толчеи и необязательных контактов. А прогулки планировать так и в такое время, чтобы не подвергать себя риску".

К сожалению, по словам главы города, "совсем и oкончательно победить COVID-19 невозможно. Как и большинство подобных вирусов, он останется с нами надолго и еще будет подвергать определенному риску жизнь и здоровье людей". Но сократить этот риск при переходе к обычной жизни - в силах властей и самих москвичей.