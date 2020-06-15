Собянин: За неделю в столице сократилось на 22% число госпитализаций с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин, сообщая об очередном снятии ограничений в столице и возобновлении работы летних веранд, выставок, спортсооружений, отметил, что в городе сократилось количество тяжелых случаев, требующих госпитализации больных.

По сравнению с периодом 1-7 июня 2020 года, на прошлой неделе среднее число госпитализаций сократилось на 22% - с 753 до 587 случаев в день. В результате количество людей, проходящих лечение в коронавирусных стационарах, за неделю сократилось на 13% - до 8,5 тыс. человек.

И, пожалуй, самым важным изменением, отмечает мэр, стало устойчивое сокращение количества новых случаев внебольничных пневмоний - наиболее тяжелого осложнения от COVID-19. За прошедшую неделю их число сократилось на 30% - с 706 до 493 случаев в среднем в день.