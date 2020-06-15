В 23 тоннелях в столице изменят разметку со сплошной на прерывистую, сообщает Центр организации дорожного движения. Это позволит водителям перестраиваться между рядами.

Переразметку проведут по итогам анализа: эксперты ЦОДД нашли места, где возможно безопасное перестроение. В числе критериев - освещенность, статистика аварийности, изгиб дороги. Новшества коснутся Садового кольца, ТТК и ряда других магистралей, отмечает руководитель проекта "Пробок.net" Александр Шумский. О смене разметки защитники прав автомобилистов просили уже больше года. Дело в том, что в небольших тоннелях есть участки, где надо заранее перестроиться, чтобы не пропустить нужный съезд. Яркий пример - Дорогомиловский тоннель и участок на проспекте Мира под улицей Бориса Галушкина. Водители и раньше перестраивались там перед нужными съездами. До того как на дорогах размножились камеры, это никого особенно не волновало. Теперь же водителям постоянно приходят штрафы.

Переразметка решит эту проблему. Многие новые тоннели в Москве открывают с прерывистой разметкой. В Дорогомилове и на проспекте Мира в тоннелях линии на дороге уже поменяли. Остальные намеченные объекты переразметят в ближайшие месяцы. При этом в таких сложных тоннелях, как Алабяно-Балтийский и Лефортовский, схема движения останется прежней. По итогам эксперимента с 23 тоннелями будет решено, распространять ли новую схему движения на другие объекты.