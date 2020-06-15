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15.06.2020 23:20
Рубрика: Дороги

Перестрой-ка

В 23 столичных тоннелях поменяют разметку
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 129 (8183)
В 23 тоннелях в столице изменят разметку со сплошной на прерывистую, сообщает Центр организации дорожного движения. Это позволит водителям перестраиваться между рядами.

Переразметку проведут по итогам анализа: эксперты ЦОДД нашли места, где возможно безопасное перестроение. В числе критериев - освещенность, статистика аварийности, изгиб дороги. Новшества коснутся Садового кольца, ТТК и ряда других магистралей, отмечает руководитель проекта "Пробок.net" Александр Шумский. О смене разметки защитники прав автомобилистов просили уже больше года. Дело в том, что в небольших тоннелях есть участки, где надо заранее перестроиться, чтобы не пропустить нужный съезд. Яркий пример - Дорогомиловский тоннель и участок на проспекте Мира под улицей Бориса Галушкина. Водители и раньше перестраивались там перед нужными съездами. До того как на дорогах размножились камеры, это никого особенно не волновало. Теперь же водителям постоянно приходят штрафы.

Фото: Istock
На 15 узких улицах Москвы изменится схема движения

Переразметка решит эту проблему. Многие новые тоннели в Москве открывают с прерывистой разметкой. В Дорогомилове и на проспекте Мира в тоннелях линии на дороге уже поменяли. Остальные намеченные объекты переразметят в ближайшие месяцы. При этом в таких сложных тоннелях, как Алабяно-Балтийский и Лефортовский, схема движения останется прежней. По итогам эксперимента с 23 тоннелями будет решено, распространять ли новую схему движения на другие объекты.