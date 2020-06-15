В понедельник в Москве откроют все закрытые ранее вестибюли метро

Двадцать пять вестибюлей метро Москвы, закрытых в период самоизоляции, откроют в понедельник. Причиной прекращения работы стало снижение пассажиропотока, сообщает пресс-служба метрополитена.

"С 15 июня вновь заработают закрытые вестибюли и выходы станций Тропарево, Спортивная, Мякинино, Площадь Революции, Александровский сад, Хорошевская, Фонвизинская, Петровский парк, Шелепиха, Черкизовская, Косино, Спартак, Пионерской, Румянцево, Озерной, ЦСКА, Боровское шоссе, Кунцевской и станции Говорово. Также доступными станут закрытые ранее выходы на станциях Алма-Атинская, Мичуринский проспект, Савеловской, станциях Рассказовка, Филевский парк и Багратионовская", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Вестибюли откроются в 5.30 утра. Во время поездок в метро необходимо быть в маске и перчатках, напоминают в пресс-службе компании. Всего в период самоизоляции в столице временно закрыли 78 вестибюлей станций метро. Часть из них ранее уже возобновила свою работу.