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15.06.2020 14:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Твери построят новую детскую больницу

Текст: Ирина Невинная

Сегодня заложен первый камень в строительство крупной детской больницы в Твери. Медцентр представляет собой два шестиэтажных корпуса, соединенных галереями, рассчитанных на 420 коек. Здесь предполагается оказывать помощь 13,5 тыс. пациентов ежегодно. Проект выполняется в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Вести строительство будет Ростех - сегодня подписан госконтракт. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава Ростеха Сергей Чемезов заложили первый камень на месте будущей больницы.

Фото: Кирилл Попович
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"В детской областной больнице будет развиваться ряд направлений - нейрохирургия, детская онкология. Новое учреждение спроектировано при участии лучших специалистов-практиков, в том числе тех, которые работают в действующей больнице, а также исходя из мнений лучших практикующих врачей Москвы, Твери и области. Мы проводили консультации с московскими лечебными учреждениями - Морозовской и Филатовской больницами. Обратились к Государственной корпорации Ростех, так как это очень серьезный для нас проект. Для нас было важно найти надежных партнеров, чтобы построить новое высокотехнологичное учреждение", - сказал Игорь Руденя.

Строительство нового комплекса детской областной больницы - это значимый этап в развитии медицины региона. На эти цели из федерального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы выделено более 4,6 млрд рублей, из регионального - порядка 1,2 млрд рублей.

Решение о строительстве новой детской областной больницы было принято властями Тверской области после пожара в старом корпусе медучреждения. В настоящее время часть отделений размещается в других зданиях.

Открытие нового комплекса детской областной больницы завершит создание в Твери современного медицинского городка, объединяющего ведущие учреждения здравоохранения региона: перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной, областную клиническую больницу, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета. На удобно расположенной территории кластера будут созданы все условия как для комфортного посещения учреждений, так и качественного оказания медицинской помощи жителям Верхневолжья.

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь Национальные проекты 2019-2024

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