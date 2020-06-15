Возбуждено дело по факту стрельбы в инспекторов ДПС на Ленинском проспекте

Столичные следователи будут расследовать сегодняшний инцидент на Ленинском проспекте по статье 317 Уголовного кодекса РФ "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Москве.

Дело по указанной статье уже возбуждено.

По предварительным данным, 15 июня на проезжей части вблизи жилых домов, расположенных по Ленинскому проспекту в Москве, произошла стрельба. В результате - пострадали сотрудники правоохранительных органов.

Уточняется, что перестрелка между неизвестным и инспекторами ДПС произошла прямо напротив гостиницы "Салют".

В настоящее время на месте происшествия работают представители различных правоохранительных и оперативных служб. Выехал на место пришествия и руководитель Главного следственного управления СК России по городу Москве.

По некоторым данным, один из полицейских находится в тяжелом состоянии. Второй ранен легко. На новой видеозаписи, появившейся в Сети, видно, что полицейский просит мужчину отойти от автомобиля такси, а тот сразу начинает палить в него. Другой полицейский начинает ответную стрельбу в таксиста. Но тот, даже упав, умудряется выстрелить и несколько раз попасть и в другого полицейского. Затем раненые полицейские скручивают нападавшего. А многочисленные очевидцы вызывают другие экипажи полиции и Росгвардии.

"В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия", - сообщили в Следственном комитете России.