На устроившего стрельбу из-за маски нижегородца завели дело

Кстовская городская прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении мужчины, устроившего стрельбу возле магазина. Поводом послужило замечание о маске.

Инцидент произошел вечером 27 мая. В продуктовом магазине деревни Малая Ельня 45-летний местный житель сделал замечание 38-летнему нижегородцу из-за отсутствия у того медицинской маски на лице. Спор продолжился на парковке. В итоге нижегородец выстрелил в сделавшего замечание мужчину из травматического пистолета, нанеся ему телесные повреждения.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 213 УК РФ - "Хулиганство". Если нарушителя признают виновным, ему может грозить штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до семи лет. Расследование дела находится на контроле Кстовской прокуратуры.