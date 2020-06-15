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15.06.2020 13:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске москвича будут судить за мошенничество с авиатренажерами

Текст: Наталья Граф (Омск)

В Кировский районный суд Омска поступило уголовное дело в отношении предпринимателя из Москвы. Генерального конструктора коммерческой организации обвиняют в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

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- В период с 2012 года по 2016 год предприниматель заключил четыре государственных контракта на поставку тренажеров самолетов АТR и Cessna, а также вертолета Bell для нужд Ульяновского института гражданской авиации и его филиала - Омского летно-технического колледжа гражданской авиации на общую сумму свыше 590 миллионов рублей, - сообщила "РГ" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Однако, как выяснилось, предприниматель не собирался исполнять свои обязательства надлежащим образом. Часть поставленных в образовательные учреждения тренажеров оказалась бракованной. А авансовые платежи на сумму более 100 миллионов рублей были похищены.

Причиненный государству ущерб превысил 330 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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