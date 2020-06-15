В Омске москвича будут судить за мошенничество с авиатренажерами

В Кировский районный суд Омска поступило уголовное дело в отношении предпринимателя из Москвы. Генерального конструктора коммерческой организации обвиняют в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

- В период с 2012 года по 2016 год предприниматель заключил четыре государственных контракта на поставку тренажеров самолетов АТR и Cessna, а также вертолета Bell для нужд Ульяновского института гражданской авиации и его филиала - Омского летно-технического колледжа гражданской авиации на общую сумму свыше 590 миллионов рублей, - сообщила "РГ" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Однако, как выяснилось, предприниматель не собирался исполнять свои обязательства надлежащим образом. Часть поставленных в образовательные учреждения тренажеров оказалась бракованной. А авансовые платежи на сумму более 100 миллионов рублей были похищены.

Причиненный государству ущерб превысил 330 миллионов рублей.