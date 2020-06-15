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15.06.2020 17:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В КЧР заболевшие студенты COVID-19 студенты получат 10 тыс рублей

Текст: Николай Грищенко

Заразившиеся коронавирусом студенты и преподаватели Карачаево-Черкесского государственного университета имени Алиева получат материальную помощь из бюджета учреждения. Педагогам единовременно выплатят около 30 тысяч рублей, студентам - около 10 тысяч.

Фото: Сергей Михеев
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По словам ректора университета Таусолтана Узденова, на сегодняшний день известно о девяти зараженных сотрудниках и студентах КЧГУ, но их количество может увеличиться. Для консультации и оформления пострадавших в вузе открыта горячая линия: 8-928-028-06-42 и 8-928-028-05-64.

Кроме того, с первых дней режима самоизоляции все студенты очного отделения к своей стипендии​ получили единовременную дополнительную помощь в размере трех тысяч рублей. Студентам-сиротам дополнительно ко всем положенным выплатам была осуществлена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Отменена оплата за проживание в общежитии.

"Все иногородние студенты, оставшиеся во время режима самоизоляции в Карачаевске, а это около 1500 человек,​ бесплатно обеспечиваются продуктами, наборами бытовой химии, а также средствами индивидуальной защиты", - сообщили в пресс-службе университета.

Специально созданный при университете Фонд поддержки студентов и работников закрыл долги представителей университета перед всеми продуктовыми магазинами и аптеками города.

Кстати

Из-за эпидситуации режим самоизоляции в КЧР продлили по 22 июня. В республике зарегистрировано 2 255 подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19. При этом от болезни излечились 577 человек. Девять пациентов скончались.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия COVID-19. Мы справимся!

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