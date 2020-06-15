БДТ показал пьесу "Вишневый сад" в Minecraft

Большой драматический театр имени Товстоногова представил премьеру "Вишневого сада" в Minecraft. Зрители смогли увидеть театр, воссозданный в компьютерной игре, декорации, а к главным чеховским персонажам добавился бот-зомби, исполнивший роль Фирса.

Как сообщают в пресс-службе театра, роль Раневской исполнила Ирина Патракова, Виктор Княжнев предстал в роли Лопахина, Алексей Фурманов сыграл Гаева. Больше актеров не было.

Дело в том, что зайти одновременно на одну площадку в игре может ограниченное количество участников и театр оставил место для зрителей.

Спектакль длился 15 минут.

Для классического театра постановка в компьютерной игре стала первым опытом. Тем не менее, Minecraft завоевывает популярность в Петербурге. Так, несколько месяцев назад студенты, соскучившиеся по учебе в период самоизоляции, собрали в игре корпуса родного вуза.