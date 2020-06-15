Названа предварительная причина взрыва на корабле в Петербурге

Взрыв на многоцелевом патрульном корабле "Иван Папанин", который в данный момент строится в Петербурге, мог произойти из-за скопления газа в трюме, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На предприятии "Адмиралтейские верфи", где достраивается корабль, ранее сообщили, что пострадал один человек. Информационное агентство указывает, что количество пострадавших возросло до трех.

Многоцелевой патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" был спущен на воду в прошлом году, сейчас судно находится в стадии достройки. Передача корабля Северному флоту намечена на 2023 год.

Сам корабль относится проекту 23550 и является первым в этой серии.