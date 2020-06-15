В горах Сочи открылся самый высокий водопад на курорте

В горах Сочи возобновил работу парк водопадов "Менделиха". Об этом сообщили в пресс-службе одного из горных курортов.

Это одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей региона. Парк водопадов расположен на Южном склоне хребта Аибга, в русле одноименной реки. Излюбленный туристический маршрут создан для единения с природой, прогулок под журчание горных ручьев и ароматы горных цветов.

Парк начинается от нижней части канатной дороги - с высоты 1470 метров над уровнем моря, далее проложены специальные тропы, в том числе к основанию водопадов, оборудованы смотровые площадки с перилами. Протяженность маршрута для осмотра всех водопадов составляет четыре километра и занимает около 4,5 часа.

Сейчас гости курорта могут пройти по Малому, Среднему и Большому кольцу водопадов и увидеть все семь водопадов: "Менделя", "Чара", "Червонный", "Мишкин грот", "Айя", "Снежное русло" и "Золотой". Высота последнего - 77 метров.

Напомним, с 8 июня в горах Сочи разрешены прогулки, открылись летние террасы кафе и ресторанов, а также стартовало бронирование отелей.

Кстати

Парк водопадов получил свое наименование от реки Менделиха, протекающей по ущелью. Ее же так назвали в честь служившего здесь во времена Кавказских войн армейского фельдшера Бориса Менделя. В 1870 году он женился на девушке из старинного абазинского дворянского рода. У них было пятеро детей. После ухода с военной службы в 1872 году Мендель получил должность гражданского фельдшера и поселился в урочище Аигба. Все члены большой и дружной семьи были крайне трудолюбивы, а сам глава семьи был местным сельским старостой. Мендели разводили лошадей, пасли скот, собирали урожай в заброшенных садах, сеяли рожь, просо, построили водяную мельницу.