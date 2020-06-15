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15.06.2020 13:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре двух человек будут судить за гибель девочки в детсаду

Текст: Юрий Гень (Краснодар)
В Краснодаре прокуратура направила в Ленинский районный суд уголовное дело в отношении главного специалиста отдела озеленения департамента городского хозяйства мэрии города и заведующей детским садом. Они обвиняются в ненадлежащем исполнении своих обязанностей и халатности, которые повлекли гибель двухлетней девочки, сообщили в прокуратуре.

Об этом инциденте "РГ" уже писала ранее. Он произошел утром 9 сентября 2019 года. Во время прогулки ясельной группы на территории игровой площадки детского сада отломилась и упала на детей верхняя часть ствола дерева. В результате пострадали две девочки и воспитатель учреждения. Один ребенок от полученных травм скончался.

"Воспитательнице и второму ребенку был причинен вред здоровью тяжкий и средней тяжести, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - При этом бывшая заведующая не приняла своевременных мер к обследованию деревьев, а специалист администрации в ходе проведения обследовании неверно оценил состояние указанного дерева".

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Кубани
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Расследованием занималось краевое управление Следственного комитета.

"Установлено, что заведующая была обязана принимать меры по обеспечению надлежащего содержания и защиты зеленых насаждений на территории дошкольного учреждения и организовывать безопасный образовательный процесс для детей и работников, - пояснили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю. - По данным следствия, женщина в сентябре 2019 года не предприняла мер для обследования и срочного удаления одного из деревьев, расположенных на детской игровой площадке детсада. Между тем дерево являлось аварийным и его ствол был поражен грибной гнилью почти на 90 процентов".

В следственном ведомстве добавили, что  главным специалистом департамента мэрии города в марте 2018 года проводилось обследование зеленых насаждений дошкольного учреждения, в том числе и указанного дерева. Согласно заключению эксперта, оно уже на тот момент являлось аварийным. Однако чиновник оценил состояние дерева как удовлетворительное, что не соответствовало действительности.

По материалам уголовного дела, направленного в суд, 46-летней заведующей детским садом предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека. А 60-летний чиновник мэрии города обвиняется в причинении смерти по неосторожности и причинении тяжкого вреда здоровью человека.

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