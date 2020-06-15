Названы предварительные причины загрязнения реки в Сочи

Прокуратура Краснодарского края озвучила предположительные причины загрязнения остатками нефтепродуктов реки Иры в курортном микрорайоне Дагомыс Лазаревского района Сочи. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, горюче-смазочные материалы вытекли с близлежащей станции технического обслуживания автомобилей.

Сейчас Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура по данному факту проводит проверку.

Как уже сообщала "РГ", в минувшую пятницу очевидцы заметили разноцветные характерные полосы в местной реке под мостом между улицами Гайдара и Батумской.

Ранее Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора возбудило дела об административном правонарушении по фактам загрязнения нефтепродуктами берега и акватории Черного моря около микрорайона "Голубая бухта" в Геленджике, в районе поселков Джемете под Анапой и Волна Темрюкского района.