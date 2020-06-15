За помощь в поиске убийцы в Волгограде предложили миллион рублей

Власти Волгоградской области выделили миллион рублей для вознаграждения за помощь в раскрытии убийства иностранного студента медуниверситета, сообщает пресс-служба региональной администрации.

В Ворошиловском районе Волгограда обнаружили тело 17-летнего студента первого курса ВолгГМУ, гражданина Азербайджана. Завели уголовное дело по статье "убийство". Приметы преступника установлены.

Всех, кто что-то знает об убийстве, просят сообщать по круглосуточному телефону доверия полиции (8442) 30-44-44, в Управление уголовного розыска по номеру 8-917-642-88-98 или в отделение дежурных следователей: 8 (937) 724-26-46, 8 (937) 729-87-98, (8442) 30-20-20.