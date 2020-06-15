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15.06.2020 09:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Кургане после двухмесячного перерыва открылся аэропорт

Текст: Валентина Пичурина (Курган)

После двухмесячного перерыва в Курганской области снова начали летать самолеты. Первый рейс по маршруту Курган-Москва местный аэропорт принял 15 июня.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Курганской области ввели новые правила въезда в регион

Как сообщает пресс-служба аэропорта, из столицы прилетели 127 пассажиров. На входе в аэровокзал их встречали медработники и сотрудники Роспотребнадзора. Измеряли температуру и проверяли справку об отрицательном анализе на COVID-19. Если справки нет, пассажиры здесь же сдавали тест. Каждый из прибывших получил постановление о соблюдении самоизоляции в течение 14 дней. В Москву улетел 121 человек. У них тоже обязательно измеряют температуру, все должны продезинфицировать руки и носить маски. Сотрудники аэропорта работали в специальных средствах защиты.

Последний рейс в Москву из местного аэропорта, напомним, состоялся 8 апреля.

Также с сегодняшнего дня также возобновились межрегиональные автобусные рейсы. Пассажиры, которые не имеют прописки на территории области, для въезда должны предоставить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Как уже писала "РГ", с 15 июня в Курганской области введены новые правила въезда в регион и обязательный масочный режим.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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