В Кургане после двухмесячного перерыва открылся аэропорт

После двухмесячного перерыва в Курганской области снова начали летать самолеты. Первый рейс по маршруту Курган-Москва местный аэропорт принял 15 июня.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, из столицы прилетели 127 пассажиров. На входе в аэровокзал их встречали медработники и сотрудники Роспотребнадзора. Измеряли температуру и проверяли справку об отрицательном анализе на COVID-19. Если справки нет, пассажиры здесь же сдавали тест. Каждый из прибывших получил постановление о соблюдении самоизоляции в течение 14 дней. В Москву улетел 121 человек. У них тоже обязательно измеряют температуру, все должны продезинфицировать руки и носить маски. Сотрудники аэропорта работали в специальных средствах защиты.

Последний рейс в Москву из местного аэропорта, напомним, состоялся 8 апреля.

Также с сегодняшнего дня также возобновились межрегиональные автобусные рейсы. Пассажиры, которые не имеют прописки на территории области, для въезда должны предоставить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Как уже писала "РГ", с 15 июня в Курганской области введены новые правила въезда в регион и обязательный масочный режим.

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