Внучкам погибшего подо Ржевом бойца передали планшет с медальоном деда

Как случилось, что война развела родных людей на несколько десятилетий, мы рассказывали в прошлом номере "РГ-Неделя". В начале мая мы опубликовали несколько строк о поиске родных бойца, чей медальон расшифровала московская лаборатория. Сам медальон обнаружили поисковики из отряда "Победа" еще в 2004 году, близ деревни Соломино (Ржевский район, Тверская область). Прочитать угасший текст со вкладыша удалось лишь этой весной.
Помочь с поиском родных решил Андрей Альшевских: изучая документы, он засомневался в правильности написания фамилии - в расшифровке говорилось о солдате Местовских. Ответы из архива подтвердили: речь шла все-таки об Александре Трофимовиче Пестовских - совпадали адрес, имя супруги и другие данные. А дальше загадка решилась стремительно: буквально за несколько часов мы нашли сразу две линии родственников красноармейца. Оказалось, у бойца был старший брат Николай, но годы войны развели их потомков почти на 80 лет. Дети и внуки братьев жили в 60 километрах друг от друга, не подозревая об этом, а познакомиться смогли недавно: встречу организовала уральская редакция "Российской газеты".
- Огромное вам спасибо, это огромная радость для нас всех, - сказала внучка Александра Трофимовича Надежда, получая переданный поисковиками планшет. - Уже начали переписываться в мессенджерах с родственниками со стороны Николая, желаем друг другу доброго утра, созваниваемся. Очень хочется собрать всех вместе.