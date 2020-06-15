Внучкам погибшего подо Ржевом бойца передали планшет с медальоном деда

В Екатеринбурге внучкам погибшего подо Ржевом бойца вручили планшет с медальоном деда. Памятную вещь привез на Урал общественник, депутат госдумы Андрей Альшевских. Он был одним из тех, благодаря кому удалось познакомить две ветви потомков красноармейца из Свердловска Александра Трофимовича Пестовских, которого почти 80 лет считали пропавшим без вести.

Как случилось, что война развела родных людей на несколько десятилетий, мы рассказывали в прошлом номере "РГ-Неделя". В начале мая мы опубликовали несколько строк о поиске родных бойца, чей медальон расшифровала московская лаборатория. Сам медальон обнаружили поисковики из отряда "Победа" еще в 2004 году, близ деревни Соломино (Ржевский район, Тверская область). Прочитать угасший текст со вкладыша удалось лишь этой весной.

Помочь с поиском родных решил Андрей Альшевских: изучая документы, он засомневался в правильности написания фамилии - в расшифровке говорилось о солдате Местовских. Ответы из архива подтвердили: речь шла все-таки об Александре Трофимовиче Пестовских - совпадали адрес, имя супруги и другие данные. А дальше загадка решилась стремительно: буквально за несколько часов мы нашли сразу две линии родственников красноармейца. Оказалось, у бойца был старший брат Николай, но годы войны развели их потомков почти на 80 лет. Дети и внуки братьев жили в 60 километрах друг от друга, не подозревая об этом, а познакомиться смогли недавно: встречу организовала уральская редакция "Российской газеты".

- Огромное вам спасибо, это огромная радость для нас всех, - сказала внучка Александра Трофимовича Надежда, получая переданный поисковиками планшет. - Уже начали переписываться в мессенджерах с родственниками со стороны Николая, желаем друг другу доброго утра, созваниваемся. Очень хочется собрать всех вместе.