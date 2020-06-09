Эта история началась с нескольких строк в газете. Я писала, что ищу родственников Александра Трофимовича Местовских, чей медальон недавно расшифровала московская лаборатория "Солдатский медальон". Из информации имелась дата рождения, место призыва (город Свердловск), имя жены и ее адрес. Публикация попалась на глаза депутату Госдумы, общественнику из Екатеринбурга Андрею Альшевских.

- Когда увидел информацию о нашем земляке, захотелось помочь, - рассказывает он. - Начал искать информацию, и возникли сомнения по поводу первой буквы в фамилии: данные из госархива говорили о том, что речь идет все-таки об Александре Трофимовиче Пестовских.

Общественник тут же рассказал об этом мне и поисковикам. Я разослала сообщения в соцсети случайным людям с фамилией Пестовских. Откликнулся молодой человек Максим Пестовских из Самары: "Да, это наш родственник". Мы долго говорили сначала с Максимом, потом с его мамой Марией - внучатой племянницей Александра Трофимовича. Женщине 48 лет, она живет в Екатеринбурге.

- Вы не представляете, какой у нас в семье переполох! - говорили они. - Я только сегодня узнала, что у деда был брат Александр, но я его не знала. У Александра остались две дочки. Жена, видимо, умерла, и девочек вроде как отдали в детдом. Вот бы найти их...

Ни она, ни я еще не знали, что Андрей Альшевских в это время переписывался с внучкой Александра Трофимовича - Мариной. Выяснилось, что потомок красноармейца Пестовских живет в 60 километрах от Екатеринбурга, в поселке Баженово, ее братья и сестры - в соседних деревнях.

- Я была дома, когда мне в друзья постучался Андрей. Скинул информацию, что ищут родственников красноармейца. Я читаю и понимаю, что все сходится... До сих пор не могу поверить в происходящее, - признавалась Марина.

Из обрывочных воспоминаний родных удалось восстановить часть истории семьи Пестовских. Дед Трофим родился в многодетной семье, у него было девять братьев. Женился, родились два сына - старший Николай, затем Александр и дочка Анастасия, жили в Екатеринбурге. В 1918-1919 годах в городе бушевал тиф. Дед Трофим заболел и умер, жена осталась одна с тремя детьми. Дочку отдала - сама не вытянула бы. Мальчишки выросли, устроились на Верх-Исетский завод. Александр был сталеваром, Николай в годы войны делал снаряды.

- Оба имели бронь от армии, но Александра почему-то призвали, - рассказывает дочь Николая Трофимовича, 67-летняя Ирина Николаевна, которая тоже живет в Екатеринбурге. - Это был октябрь 1941 года. Мой отец тогда проходил обучение на заводе, когда вернулся, Александра уже забрали, они даже не попрощались.

Александр попал в лыжный батальон. Зимой 1941-1942 годов лыжбаты отправляли на пополнение полков 359-й стрелковой дивизии, которая вела бои в окрестностях Ржева, рассказывает поисковик Дмитрий Кротов. Именно его поисковый отряд "Победа" в 2004 году рядом с нынешней деревней Соломино наткнулся на яму, оказавшуюся братской могилой.

Подняли порядка 20 медальонов, часть из них - с бумажными вкладышами. Погибших перезахоронили на мемориале во Ржеве, на плитах есть имена тех, чьи медальоны удалось прочесть. Имя уральца Пестовских в списке не значится - вкладыш его медальона расшифровали совсем недавно, когда появились новые технологии восстановления угасших записей.

- До сих пор перед глазами этот ужас, - вспоминает Дмитрий Кротов о поисковой экспедиции 16-летней давности. - Поначалу мы даже не поняли масштаб захоронения. Там лежали бойцы 359-й стрелковой дивизии, сформированной в Перми. При ней числились и несколько лыжбатов. Дивизия вела действия в тех краях где-то с декабря 1941-го, то есть была довольно молодой в боевом плане. Бросилось в глаза, что в других местах, где шла дивизия, захоронений не было: видимо, они собирали погибших и хоронили в одном месте. Наверное, тогда еще была возможность это делать. Позже, на местах боев лета-осени 1942-го погибших хоронили в ближайшей воронке.

Западнее Ржева в феврале 1942-го в Мончаловских лесах в окружении стояла 29-я армия. 359-я стрелковая дивизия должна была прорвать оцепление и соединиться с ней.

- Задача не была выполнена. Наши не дошли до своих буквально километров пять, - говорит Дмитрий Кротов.

Потери были колоссальными с обеих сторон..

- В феврале 1942 года бабушке пришла похоронка: "Пропал без вести", - говорит внучка Александра Трофимовича Марина. - У бабушки случился, как тогда говорили, разрыв сердца, дочек отдали в детский дом. Маме было три года, ее сестра еще младше. Вспоминала, что много плакала в детдоме. Иногда ее забирала то ли бабушка, то ли тетка. Что стало с сестрой, неизвестно. Кажется, ее звали Галина. Знаю, что у нее родилась дочь, Маша, тоже воспитывалась в детдоме, но связь утеряна.

В семье Марины долгое время хранилась фотография: Александр Трофимович с женой Марией и дочкой Нелли. Снимок кочевал по полкам шкафов, обветшал, а потом... потерялся.

Несколько дней назад Марина вместе со своей сестрой и племянницей увидела, как выглядел брат ее деда, и познакомилась с новой родней. Встречу организовала наша редакция. Были и слезы, и волнение, и желание поговорить обо всем сразу. Ни намека на неловкость и стеснение: будто всю жизнь знакомы, только давно не виделись.

Большое семейство Пестовских ждет, когда будет готов планшет с расшифрованным медальоном Александра Трофимовича. Хотят побывать во Ржеве и восстановить связь с другими родственниками. "РГ" готовит обращение к администрации Ржевского мемориала с просьбой внести в списки перезахороненных имя Александра Трофимовича Пестовских. Военный комиссариат Свердловской области, в свою очередь, планирует рассмотреть вопрос об исправлении ошибки в документах.