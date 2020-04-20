Могилу Героя России Петра Еремеева нашли в лесу рядом с самолетом

На родину героя - в деревню Бердина Поляна Иглинского района Башкирии - и в Челябинск, где живут родные, эта весть, возможно, еще не дошла, но обязательно придет: на тверской земле, в лесной глуши, нашли останки старшего лейтенанта Петра Еремеева из 28-го истребительного авиаполка, который 2 октября 1941 года не вернулся с боевого задания.

Эта находка стала дорогой и очень символичной наградой целеустремленным и настойчивым парням, что много лет восстанавливали фронтовую судьбу летчика-аса - по архивам и в полевых экспедициях.

Сначала отыскали под Истрой остатки того самого МиГ-3, на котором Петр Еремеев таранил ночью 29 июля 1941 года немецкий бомбардировщик Ю-88, а сам воспользовался парашютом и остался жив. Спустя две недели аналогичный подвиг совершит Виктор Талалихин из соседнего авиаполка. По горячим следам о нем напишут в "Правде" и "Красной Звезде" как о первом ночном воздушном таране. Виктор Талалихин заслуженно и еще при жизни станет Героем Советского Союза.

А к Петру Еремееву звезда Героя России придет только в 1995 году - уже посмертно. По ходатайству поисковиков, военных архивистов и земляков героя историческая справедливость будет восстановлена отдельным указом президента Ельцина.

Младший лейтенант Виктор Талалихин, уже будучи Героем Советского Союза, погибнет в воздушном бою над Подольском 27 октября 1941 года. Его прах покоится сейчас на Новодевичьем кладбище. Пять лет назад в лесу под Москвой отыскали и самолет И-16, на котором Талалихин таранил немецкий He-111.

А про то, как восстанавливали фронтовую судьбу Петра Еремеева, искали следы самолетов и погибшего летчика, рассказал "Российской газете" самый посвященный в детали эксперт - Сергей Катков из Центра современной истории. Он же - организатор первых экспедиций "Небо Родины" в одноименном проекте Поискового движения России.

- Подвиг Еремеева не был забыт и во время войны, - уточнил для начала мой собеседник. - За отражение первых массовых налетов вражеских бомбардировщиков на Москву командование 6-го истребительного авиакорпуса наградило его орденом Боевого Красного знамени, а за ночной таран представило к ордену Ленина. Весь август и сентябрь 41-го продолжил служить в авиации и отражать немецкие налеты. За это время им совершено более семидесяти боевых вылетов, пятьдесят из которых - ночью, сбито два вражеских самолета. Для самого Еремеева последним стал бой 2 октября 1941-го - его МиГ-3 был сбит вражеским истребителем...

По словам Сергея Каткова, это случилось в 4 км юго-восточнее деревни Турская, что в Осташковском районе Тверской области - такие сведения были обнаружены в документах ЦАМО. Из опросов местных жителей следовало, что погибший летчик похоронен на погосте Серемуха, близ деревни Красуха - примерно в 10 километрах от места падения самолета. Но в списке погибших, что выбиты на братской могиле, фамилии Еремеева нет.

Это обстоятельство и, конечно, интуиция привели разведгруппу тверских поисковиков к воронке в заболоченном лесу, которую проводник из местных нетвердо указал как возможное место падения самолета. И на пасхальной неделе выпала неугомонным парням редкая удача - как будто иголку в стогу сена нашли.

- При обследовании указанного места были найдены детали с заводским номером самолета МиГ-3 - 4186 и сокращенным номером мотора - 1954, - рассказывает Сергей Катков. - По этим номерам поисковики из Татарстана и поселка Пено в Тверской области подтвердили, что именно этот самолет с мотором №291954 пилотировал старший лейтенант Еремеев из 28-го истребительного авиаполка в своем последнем боевом вылете.

А дальше открылось самое интересное и важное. Метрах в 20 от воронки металлический поисковый щуп буквально "провалился" в землю - верный признак того, что когда-то в этом месте копали.

- Парни заложили шурф и на глубине в полтора метра наткнулись на фрагмент кожаной куртки. Стали копать дальше - выяснилось, что под форменным летным регланом лежат останки человека, шлемофон и личный медальон…

Катков рассказывает о находке спокойно, как будто этого и ждал. И резюмирует:

- С большой долей уверенности можем говорить, что обнаружены останки Героя России Петра Еремеева, который почти 80 лет пролежал в лесу у обломков своей боевой машины даже без скромной солдатской пирамидки…

После того как Центр современной истории проведет уточняющие экспертизы и консультации с потомками летчика, будет принято решение о месте и дате перезахоронения героя. Как один из возможных вариантов - Федеральное военное мемориальное кладбище в Мытищах, которое находится в ведении Минобороны России.

Комментарий

Олег Сергеев, руководитель Тверского регионального отделения Поискового движения России:

- Объединение опыта и личных возможностей нескольких участников проекта "Небо Родины" позволили многое сделать дистанционно, а завершением стала находка полевой разведгруппы. Ничего случайного в такой работе не бывает. А то, что редкая удача пришла в канун 75-летия Победы, - лучшая для всех награда. Ее по праву могут разделить общественные поисковые объединения и группы: "Исток" (поселок Калашниково Лихославльского района), "Надежда" (Коломна), "Русь" (Старица), "Поиск" (Осташков), "Тверичи" (Тверь).

От редакции

Благодарим за фотоиллюстрации к этому материалу Сергея Каткова (Центр современной истории).