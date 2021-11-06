Санинструктор вернулась с войны в 45-м, а ее медаль 77 лет лежала в могиле

Жительнице Белоруссии Людмиле Леонидовне Бабич 28 октября этого года передали медаль "За отвагу", которой была награждена в феврале 1944 года ее мать - санинструктор 89-й стрелковой дивизии Анна Михайловна Глазеева. Случай особый и поучительный, поэтому расскажем о нем в деталях.

Добровольцам-поисковикам, которые продолжают работу и на территории стран Балтии, в том числе в Латвии, стало известно, что к одному из захоронений времен войны проявили интерес "черные копатели". Это место в районе бывших хуторов Муйжземниеки, Яунземьи и Стрити - ныне Витиньская волость, Ауцкий край. 19 сентября 2021 года поисковый отряд прибыл в указанный район, где, по архивным сведениям, могло находиться санитарное захоронение советских солдат.

"В течение дня был разработан раскоп размерами 6 на 7 метров, и с глубины его (до метра) были подняты останки советских солдат в количестве 188 человек, а также найдена медаль "За отвагу" с номером 1077085", - сообщается на сайте Поискового движения России.

Довольно быстро удалось установить, что медаль принадлежала Глазеевой Анне Михайловне 1925 года рождения, санинструктору 189-й стрелковой дивизии. Но именно этот факт поисковиков обескуражил: по данным ОБД "Мемориал" и портала "Память народа" А.М. Газеева осталась жива, вернулась с войны. А другую головоломку задал номер воинской части - 189-я стрелковая не вела боев в Курляндском котле (Ауце), она освобождала от фашистов Эстонию.

Все разъяснилось и встало на свои места, когда латышским поисковикам удалось разыскать в Республике Беларусь одну из дочерей Анны Глазеевой - Людмилу Леонидовну Бабич. Как оказалось, сама Анна Михайловна умерла сравнительно недавно - в 2016 году, прожив почти 91 год. Со слов дочери, медаль у мамы пропала вместе с вещмешком во время войны. И она очень переживала по этому поводу - награда была ей очень дорога.

Старший сержант Анна Глазеева, санинструктор 189 стрелковой дивизии. Фото: семейный архив

В советское время Людмила Леонидовна вместе с мамой ездила в эстонский город Пярну на встречу с ветеранами 189-й дивизии. И на такие встречи Анна Михайловна брала медаль "За отвагу" своего мужа - Леонида Семеновича Леоновича, который закончил войну в звании майора, с орденами и медалями.

От дочери поисковики узнали и про то, что год рождения Глазеевой Анны Михайловны - 1925-й, а не 1924-й, как она указала в документах, чтобы в 41-м попасть в ополчение в Ленинграде. Став санинструктором, Анна Глазеева проявила лучшие качества, и уже в марте 1943-го командование отметило ее медалью "За боевые заслуги". В феврале 44-го к ней добавилась "За отвагу"...

Чья-то недобрая рука посягнула на чужую награду или другая беда-причина разлучила фронтового санинструктора с ее заслуженной наградой, мы уже не узнаем. Да и не в этом суть. Главное в другом: спустя 77 лет медаль вернулась в семью - словно затерявшееся с войны письмо от самого близкого и дорогого человека.

А.М. Глазеева, 70 лет спустя. Фото: семейный архив

P.S.

Публикация этой новости на сайте "Поискового движения России" вызвала много откликов в социальных сетях. Вот лишь самые первые.

Igor Sibircev

Эх, немного не дожила до находки...

Лилия Артамонова

Спасибо вам, ребята, за то, что несмотря на границы и политику, остаетесь верными памяти погибших защитников единого когда-то Отечества.

Александр Чудаков

Каждый раз, когда читаешь такое, невольно наворачиваются слезы. Ведь где-то там - в степях, полях, болотах иль лесах - лежит и мой прадед, без вести пропавший. И я надеюсь, что однажды появится известие, что нашли его. Но большая проблема в том, что невозможно узнать, где он служил. В архивах только, что призван и пропал без вести. Нет ни номера части, ни подразделения…

Евгений Козырь

У меня такая же беда с прадедушкой! Был бы номер части…

Вадим Савельев

Аналогичная история. Дед из Гороховецких военных лагерей в июле 1941-го попал на фронт и сразу в бой. И с тех пор только сообщение пришло как о без вести пропавшем. Отец писал в архив Минобороны и в военкомат, но так и не смогли установить, где был этот бой. А нам на память осталась единственная фотокарточка деда из его паспорта.