Два ордена и медаль пришли с войны в семьи погибших на Северный Кавказ

Наградные документы к ордену Отечественной войны I степени и медали "За оборону Кавказа" гвардии младшего лейтенанта Бричева Хасанбия Халяовича, уроженца Адыгеи, передадут дочери героя через 77 лет после гибели отца. А удостоверение к ордену Славы III степени Батрбека Албегова из Северной Осетии сможет получить уже только внучка.

В поисковой работе семьи Нахушевых рядом с отцом и старшей дочерью находится дело и для младших детей. Фото: Из архива "РГ"

В годы Великой Отечественной на фронт ушли друг за другом четверо сыновей Халяо Бричева: Учужук (1901), Махмуд (1910), Хаджибечир (1911) и Хасанбий (1916).

Красноармеец 226-го стрелкового полка Учужук Бричев попал в плен под Воронежем 5 июня 1942-го, считается пропавшим без вести с сентября 1943 года, его судьба до сих пор неизвестна.

Красноармеец 9-й пластунской стрелковой Краснодарской Краснознаменной, орденов Кутузова и Красной Звезды дивизии Махмуд Бричев умер от ран в 123-м ОМСБ 25 марта 1945 года, похоронен в Польше.

Заместитель командира батальона по политчасти 8-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 3-й гвардейской воздушно-десантной Уманьской Краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии капитан Хаджибечир Бричев выжил, встретил Победу. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды и медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Его не стало 4 марта 1994 года.

Наше исследование посвящено младшему из братьев - Хасанбию Бричеву. Он родился в 1916 году в ауле Хачемзий Кошехабльского района Адыгейской автономной области, адыгеец. Был женат на Сао Ахмедовне Тхуговой, в год начала войны - 30 ноября 1941-го - у них родилась дочь Дзекуащ.

Бричев Хасанбий Халяович. Фото: Репродукция из архива авторов

Но ее Хасанбий вряд ли увидел. Потому что уже 25 июля 41-го Кошехабльским РВК Адыгейской автономной области Краснодарского края был призван в ряды РККА. Участвовал в боевых действиях на Северо-Кавказском фронте в 1942 году, на Южном фронте - в 1943 году. О событиях того времени свидетельствует представление к ордену Красной Звезды: "В бою за г. Гуляйполе 15 сентября 1943 года взвод тов. Бричева уничтожил 9 солдат противника, подбил легкий танк и 2 автомашины, подавил огонь 2-х огневых точек противника. В этом бою тов. Бричев лично огнем из автомата уничтожил 3-х солдат противника. Будучи тяжело ранен в бою, он в продолжение часа не покидал поле боя и лишь только потеря физических сил заставила его удалиться".

На основании этого представления командир 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского корпуса 4-го Украинского фронта своим приказом от 4 октября 1943 года №013/н наградил командира взвода ПТР 45-го гвардейского казачьего кавалерийского полка 12-й гвардейской Краснознаменной Донской казачьей кавалерийской дивизии гвардии младшего лейтенанта Бричева Хасанбия Халяовича орденом Отечественной войны I степени.

Из других обнаруженных документов стало понятно, что ранение под Гуляйполем оказалось очень тяжелым: 25 октября 1943 года Хасанбий Бричев поступил в эвакогоспиталь №1458, а 6 февраля 1944 года умер. Первичное место захоронения - Грузинская ССР, городское кладбище Гори.

Внук погибшего Бислан Славикович Метов провел большую работу по поиску сведений о боевом пути деда. В отношении его ордена Отечественной войны I степени он обратился к координатору проекта "Историческая память" в Республике Адыгея Герою России Эдуарду Цееву. После запросов в военный комиссариат, а оттуда в ЦАМО стало понятно, что самому Х.Х. Бричеву орден Отечественной войны I степени не вручен и в семью не передавался.

В ноябре 2020 года нас попросили оказать помощь в подготовке запроса на передачу удостоверения к этой посмертной награде. Работая над сбором документов, мы выяснили, что гвардии младший лейтенант Х.Х. Бричев принимал участие в обороне Кавказа в составе 12-й гвардейской Краснознаменной Донской казачьей кавалерийской дивизии и подлежал награждению медалью "За оборону Кавказа".

От имени дочери фронтовика мы подготовили документы и обратились в Главное управление кадров Минобороны РФ с просьбой рассмотреть вопрос о передаче удостоверений к двум неврученным наградам Хасанбия Бричева. Этот запрос удовлетворен. Дочери героя Дзекуащ Хасанбиевне Метовой будут переданы удостоверения к ордену Отечественной войны I степени и медали "За оборону Кавказа".

Запрос из Северной Осетии

Началом для другого поиска стало обращение к нам Лилии Медоевой из Республики Северная Осетия-Алания. Он позвонила в ноябре 2020-го и представилась как внучка Батрбека Албегова, награжденного орденом Славы III степени. А то, что эта награда не вручена, узнали мы - из базы данных в проекте "Звезды Победы". В ней мы обнаружили как минимум тридцать уроженцев Северной Осетии и передали эти данные в республику - чтобы там занялись поиском родственников...

А наш поиск в отношении Батрбека Албегова дал такой результат. Он родился в 1914 году в селе Старая Саниба Гизельдонского района СО АССР, осетин. Некоторое время жил в селе Тменикау. Был женат на Зарете Заурбековне Сидаковой. В октябре 41-го его мобилизовали, а 9 января 1942 года родилась дочь Лариса, которую отец так и не увидел.

Албегов Батрбек Муссаевич. Фото: Репродукция из архива авторов

С января 42-го по апрель 43-го Батрбек Албегов находился на Северо-Западном фронте, с июля по ноябрь 1943-го - на Западном, с ноября 43-го - в составе 1-го Прибалтийского. На фронте, в 1944 году, он стал членом ВКП (б).

За отличие в боях при освобождении Витебска заряжающий батареи 300-го артполка 51-й стрелковой дивизии ефрейтор Албегов Батрбек Муссаевич (в приказе фамилия, имя и отчество воина написано как "Альбегов Батурбег Моисеевич") был награжден медалью "За отвагу". Эта медаль под №1182317 и временное удостоверение к ней Албегову были вручены.

Из сохранившихся документов военно-пересыльного пункта 176-го армейского запасного стрелкового полка узнаем, что Албегов Батрбек Муссаевич 20 ноября 1944 года прибыл в часть в составе команды №2077 из госпиталя № 1148. По информации из рапорта того же ВПП, сержант Албегов Батрбек Муссаевич, имеющий три ранения и награжденный медалью "За отвагу", 25 ноября 1944 года убыл в составе команды №671 в 29-ю стрелковую дивизию…

Но еще ранее, 22 ноября 1944 года, Албегова представили к ордену Красной Звезды по прежнему месту службы. Вот что сказано в наградном листе: "В составе расчета в бою 13 октября 1944 года под местечком Пикеляй из своего орудия, стоявшего на прямой наводке, отразил атаку 10 танков и до батальона пехоты противника. В этом бою их расчет поджег один танк, бронетранспортер с пехотой противника и подбил два танка. При ведении артиллерийского огня тов. Албегов был ранен, но, невзирая на ранение, не ушел с поля боя до тех пор, пока не вышла из строя пушка. За проявленные отвагу и мужество достоин правительственной награды - ордена Красной Звезды".

Представление командира полка ушло "наверх" и там было изменено на орден Славы III степени. Но сам награжденный об этом не узнал, так как из госпиталя был направлен в другую часть. На этом его фронтовые следы теряются.

А согласно донесению военкомата уже послевоенного периода, Албегов Батрбек Муссаевич погиб в бою в 1945 году. Видимо, так решили-постановили работники РВК, приняв во внимание последнее письмо с фронта, которое Батрбек прислал своему брату Мирзе в марте 1945 года и указал адрес полевой почты - 95803 "М". Но, к сожалению, и по сей день не удалось установить точную дату, место и обстоятельства гибели этого уроженца Северной Осетии.

На основании запроса от внучки погибшего героя Лилии Цараевны Медоевой ей будет передано удостоверение к ордену Славы III степени Батрбека Муссаевича Албегова.