Решетников: Под ограничениями остаются 5 миллионов рабочих мест

По словам Решетникова, оборот платежей, проходящих через контрольно-кассовую технику, вырос по сравнению с апрелем на 15%, автоперевозки выросли на 30%, но докризисного уровня еще не достигли. "Мы видим, что экономика достаточно быстро открывается, ограничения снимаются, и это отражается в показателях экономической активности", - сказал Решетников.

Улучшение ситуации напрямую связано с антикризисными мерами и вливанием денег в экономику, отметил Решетников: в апреле-мае уровень трат федерального бюджета был на 30% больше, чем в тот же период прошлого года, а в регионах - на четверть больше. Всего в экономику с начала года дополнительно поступило 2,5 трлн рублей.

По данным Банка России, динамика платежей в начале июня указывала на стабилизацию экономической активности на пониженном уровне. На неделе с 1 по 5 июня отклонение входящих платежей вниз от "нормального" уровня (до пандемии) увеличилось до 14,2% с 10,4%. Основной причиной изменения динамики платежей в начале июня стала ситуация в отраслях инвестиционного спроса. Большинство отраслей, ориентированных на потребительский спрос, демонстрируют постепенное улучшение динамики по мере ослабления ограничительных мер.

Альтернативные исследования подтверждают возвращение деловой жизни и потребительской активности к докризисному уровню. Так, по данным Tinkoff CoronaIndex, за 2 недели лета (1-14 июня) обороты малого и среднего бизнеса выросли и перегнали средние значения февраля до пандемии на 8%. В Москве этот показатель составляет 6%, в Санкт-Петербурге - на 2% ниже докризисных значений. Потребительские расходы тоже растут, но чуть медленнее - показатели по России на 13 июня ниже на 11% докризисного уровня.