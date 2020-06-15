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15.06.2020 14:44
Рубрика: Легковые авто

Самый дешевый седан Lexus рассекретили накануне премьеры

Текст: Константин Руссов

Накануне официальной премьеры обновлённого Lexus IS в Сети были опубликованы фото автомобиля. Судя по всему, седан не сменил поколение, а лишь преобразился внешне и обзавёлся новым набором опций.

На "слитых" фото - Lexus IS в спортивном исполнении F Sport, который традиционно отличается большей агрессией линий обвеса и элементами декора из чёрного глянцевого пластика. При этом Lexus IS "2020 имеет новые передние и задние крылья, капот и крышку багажника, оптику, плюс был произведён традиционный пересмотр бамперной группы, решётки радиатора.

Фото: www.bestcarweb.jp
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В салоне изменения коснулись мультимедийной системы, экран которой теперь не вписан в центральную консоль, а возвышается над дефлекторами воздуховода. На тоннеле пола вращающийся селектор выбора режима движения был заменён на тачпад, а прямоугольные дефлекторы обдува - на круглые.

Скорее всего, линейка силовых агрегатов не претерпит изменений, и в ней останутся 2-литровая "турбочетвёрка" мощностью 244 л.с., 3.5-литровый V6 с отдачей 315 л.с. и гибрид. Для седана, напомним, доступна система полного привода. Официальная информация о новинке появится 16 июня 2020 года.

В России Lexus IS не продаётся, цена на модель в США начинается от 38 560 долларов (чуть более 2.7 млн рублей).

Фото: www.caradvice.com.au
#Lexus