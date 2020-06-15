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15.06.2020 15:33
Рубрика: Легковые авто

Seat обновил свой антикризисный кроссовер Ateca

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Seat. Фото: Пресс-служба Seat.
Фото: Пресс-служба Seat.

Seat рассекретил обновлённую версию Ateca - модели, открывшей испанскому бренду сегмент кроссоверов. Наряду с изменениями во внешности Ateca обзавёлся более экологичным турбодизелем, отправив в отставку 1.6 TDI.

Фронтальная часть новинки отличается решёткой радиатора с изменённым рисунком и более массивной каймой по периметру, выразительной лентой светодиодов, образующей рисунок ДХО, и слегка пересмотренным бампером с изменёнными нишами под противотуманные фары.

Фото: www.caradvice.com.au
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Сзади у модели изменился только бампер. Необходимо отметить, что Seat представил Ateca в версии Xperience, возможно, другие варианты будут "спокойнее" в плане дизайна.

Для кроссовера доступна широкая линейка колёсных дисков размером от 17 до 19 дюймов, палитра эмалей для кузова насчитывает 10 вариантов.

В салоне новинки можно отметить цифровую панель приборов 12.25 дюйма, недоступную для модели ранее, пересмотренное рулевое колесо с функцией подогрева, мультимедийную систему без физических органов управления (диагональ - 8.25 или 9.2 дюйма в зависимости от комплектации).

Фото: Пресс-служба Seat.

В списке опций появился подогрев ветрового стекла с режимом турбо, который позволяет разморозить поверхность за пару минут. Также был пополнен список систем ADAS и безопасности: кроссовер можно заказать с системой помощи при парковке с прицепом, адаптивным круиз-контролем, ассистенты автоматического торможения в случае отсутствия реакции со стороны водителя или в случае угрозы столкновения и так далее.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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Дизель 1.6 TDI со сцены ушёл, уступив место более экологичному 2.0 TDI, который предложен в двух вариантах мощности: 116 и 150 л.с. Линейка бензиновых агрегатов включает в себя турбированные двигатели объёмом 1.0, 1.5 и 2.0 литра, мощность которых составляет от 110 до 190 л.с. В зависимости от мотора кроссовер можно заказать либо с 6-ступенчатой МКП, либо с 7-скоростным "роботом" DSG с двумя сцеплениями. Привод - передний или полный.

Напомним, Seat Ateca был представлен в 2016 году. За всё это время кроссовер разошёлся тиражом более 300 тысяч экземпляров, став одним из наиболее успешных автомобилей Seat, позволившим найти капитал на дальнейшее развитие бренда.

Фото: Пресс-служба Seat.
#Seat