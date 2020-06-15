Эксперты SIPRI: Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов

Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе о положении в сфере вооружений Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

На начало 2020 года на девять ядерных держав - США, Россию, Великобританию, Францию, Китай, Индию, Пакистан, Израиль и Северную Корею - приходилось 13,4 тысячи единиц ядерного оружия. Годом ранее - 13865 единиц, пишет ТАСС. Сокращение в мире ядерных вооружений произошло в основном в результате демонтажа Россией и США устаревших боеголовок в соответствии с договором СНВ-3. В прошлом году арсеналы обеих стран оставались в определенных договором рамках.

В докладе отмечается, что, если СНВ-3 не будет продлен, его действие прекратится в феврале 2021 года. В 2019 году переговоры о продлении старого или заключении нового договора результатов не принесли. По мнению экспертов СИПРИ, отчасти это произошло из-за позиции американской администрации, которая настаивает на участии в договоре Китая.

"Тупик в вопросе о СНВ-3 и крах советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году, означают, что эра двусторонних соглашений между Россией и США о контроле над ядерными вооружениями может уже подходить к концу", - заявил директор Программы по ядерному разоружению, контролю над вооружениями и нераспространению Шэннон Кайл, отметив, что это может привести к началу новой гонки ядерных вооружений.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что никаких позитивных сигналов от Вашингтона по вопросу продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений нет. По словам дипломата, в Москве хотят определить, в каком направлении США собираются двигаться в области стратегической безопасности. Глава дипмиссии РФ полагает, что Россия и США, как две великие державы, несут особую ответственность за международные мир и безопасность.