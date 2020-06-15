Стало известно, как будет выглядеть iPhone 12

В Сети распространяется фото, на котором изображен макет будущего iPhone, который Apple может представить осенью 2020 года - возможно, с некоторым опозданием от привычного графика.

По данным MacRumor, моделей будет несколько. По всей видимости, компания не откажется от сложившейся линейки "бюджетная модель, профессиональная модель и она же - с увеличенным дисплеем".

Alleged iPhone 12 Molds and CAD Images Show New iPad Pro-Style Design https://t.co/59LzZzVQPJ by @hartleycharlton pic.twitter.com/LZSuJtVRwx — MacRumors.com (@MacRumors) June 14, 2020

Дизайн к моменту создания окончательного макета может измениться, поэтому пользователи, которые недовольны размером "челки", стоит подождать новой информации. По некоторым данным, вырез в верхней части экрана может стать меньше.