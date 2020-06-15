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Стало известно, как будет выглядеть iPhone 12

Текст:   Антон Благовещенский
15.06.2020,  
17:47
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В Сети распространяется фото, на котором изображен макет будущего iPhone, который Apple может представить осенью 2020 года - возможно, с некоторым опозданием от привычного графика.

В интернет выложили "фото следующего iPhone". Но это фальшивка

По данным MacRumor, моделей будет несколько. По всей видимости, компания не откажется от сложившейся линейки "бюджетная модель, профессиональная модель и она же - с увеличенным дисплеем".

Дизайн к моменту создания окончательного макета может измениться, поэтому пользователи, которые недовольны размером "челки", стоит подождать новой информации. По некоторым данным, вырез в верхней части экрана может стать меньше.

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