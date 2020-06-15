Трамп изменит лозунг избирательной кампании из-за протестов и коронавируса

Президент США Дональд Трамп подбирает новый лозунг для своей избирательной кампании, о котором будет объявлено в ближайшие недели. Такую информацию в воскресенье распространила газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

В 2016 году нынешний хозяин Белого дома одержал победу под лозунгом "Сделаем Америку вновь великой". Изначально нынешняя кампания американского лидера проходила под лозунгом "Сохраним Америку великой!" Однако, как отмечает издание, из-за пандемии коронавируса, спровоцировавшей в США экономический кризис, а также на фоне охвативших страну протестов, было принято решение лозунг изменить.

В последние недели Трамп пытался вернуться к прежнему "Сделаем Америку вновь великой", а также пробовал такие фразы, как "Переход к величию" и "Лучшее еще впереди", пишет ТАСС. Отмечается также, что избирательный штаб стал реже использовать слоган "Обещания даны, обещания выполнены".

Ранее Трамп объявил, что возобновит проведение своих предвыборных митингов. Мероприятия уже запланированы в Оклахоме, Флориде, Аризоне и Северной Каролине. Последний раз массовую встречу со сторонниками президент провел в марте. Однако затем митинги были отменены из-за распространения коронавируса.

Напомним, 59-е выборы президента США намечены на третье ноября этого года.