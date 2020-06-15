Трамп заявил о готовности восстановить порядок в Сиэтле

В Вашингтоне горячие головы не прорвались к Белому дому, но, отступив,устроили грабежи, погромы и поджоги на соседних улицах. Фото: GETTYIMAGES

Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Сиэтла, в котором прошли ранее массовые беспорядки, и выразил желание навести в городе порядок, передает РИА Новости. Мэра города Дженни Дюркан, отказавшуюся призвать на помощь национальную гвардию, он назвал "упрямой".

"Если они (мэр Сиэтла и губернатор штата Вашингтон, в котором расположен город - "РГ") не будут делать свою работу, эту работу сделаем мы, - пригрозил глава Белого дома. - Мы можем много чего сделать".

Напомним, что беспорядки в Сиэтле начались после того, как в Миннеаполисе из-за чрезмерно жестких действий полиции скончался задержанный афроамериканец Джордж Флойд. Во многих городах прошли массовые митинги и столкновения с полицией, которые окончились грабежами магазинов и поджогами.

В Сиэтле радикалы захватили несколько районов в центре города и объявили там свою "республику". Трамп ранее назвал их "внутренними террористами".