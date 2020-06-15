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15.06.2020 01:35
Рубрика: В мире

Турция нанесла удары по позициям курдов в Ираке

Анкара начала операцию "Лапа орла" на севере Ирака. "Наши самолеты обрушивают пещеры на головы террористов", - заявили в министерстве обороны Турции, пояснив, что борьба идет с членами Рабочей партии Курдистана (РПК).

Фото: Cengizsogutlu / wikimedia.org
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За минувшие пять лет силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы, по которым Турция и наносит удары. В последней операции участвовали военные самолеты. РИА Новости напоминает, что во время нападений курдов погибли около тысячи военных и полицейских.

Ранее министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Турция в последнее время ведет себя довольно агрессивно. "Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, это, с одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой - обеспечить увеличение сдерживающей силы вооруженных сил", - подчеркнули в минобороны Греции.

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