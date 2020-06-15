Турецкие ударные дроны жгут тяжелые броневики ЛНА в Ливии

В Ливии противоборствующие стороны в ходе последних боев понесли значительные потери в бронетехнике. Речь идет о многих десятках единиц.

Причем были уничтожены не только образцы, приобретенные за рубежом в 70-80-е годы, но и новейшие боевые машины, полученные от иностранных спонсоров совсем недавно.

Например, формирования Правительства национального согласия (ПНС) регулярно лишаются прибывших из Турции бронеавтомобилей Kirpi II и Vuran. Они имеют повышенную защиту от мин и фугасов, но, как правило, выводятся из строя противотанковыми ракетами и реактивными гранатами РПГ.

К тому же слабая подготовка местных боевиков приводит к тому, что часть техники бросают после различных поломок.

Практически то же самое происходит и в Ливийской национальной армии (ЛНА). Известно, что значительную роль в выбивании бронеобъектов фельдмаршала Хафтара играют турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 и Anka-S.

Так, в ходе недавних боев в районе Сирта ЛНА лишилась тяжелого 25-тонного бронетранспортера Al-Mared иорданского производства. После атаки дрона БТР потерял подвижность и загорелся. Эвакуировать в тыл его не смогли, поэтому бросили прямо на автомагистрали.

Мы уже писали о том, что ПНС также удалось захватить поврежденный современный броневик Mbombe 6x6 южноафриканской разработки.

Военные эксперты считают, что ставка сторон на легкую бронетехнику и автомобили с вооружением уже не оправдывает себя в полной мере. Ожидается, что в ближайшее время противники будут использовать друг против друга большее количество танков. Турция уже начала переброску в эту горячую точку своих М60А3. Возможно появление и других образцов.