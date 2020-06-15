Утвержден порядок формирования реестра НКО

Правительство утвердило Положение о формировании реестра социально-ориентированных некоммерческих организаций, наиболее пострадавших от коронавируса.

В реестр войдут все получатели грантов и государственных субсидий, частные образовательные организации, имеющие лицензию на образовательную деятельность, а также применяющие упрощенную систему налогообложения и пониженные тарифы страховых взносов благотворительные организации и НКО, занятые в сфере социального обслуживания граждан, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры, искусства и массового спорта.

Как ранее писала "РГ", организации, вошедшие в реестр, смогут претендовать на помощь от государства. В качестве основной меры поддержки им обнулят страховые взносы и налоги за II квартал 2020 года. Для них будут доступны льготные кредиты, отсрочки по уплате налогов, страховых взносов и арендной платы за пользование госимуществом. Также НКО временно освободят от проверок и обязанности подавать отчетность в контрольные органы.

Планируется, что "всего помощь от государства получат более 40 тысяч социально-ориентированных некоммерческих организаций, в том числе 24 тысячи НКО, которые с 1 января 2017 года получали субсидии по программам, реализуемым госорганами, поставщики социальных и общественно полезных услуг, а также обладатели президентских грантов", сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

В ведомстве также отметили, что формирование единого перечня некоммерческих организаций позволит адресно и эффективно поддержать те из них, которые попали в сложное положение из-за пандемии. Ранее сектор НКО не был посчитан.

В Положении говорится, что информация о каждой организации при внесении в реестр образует реестровую запись, которой в дальнейшем будет присвоен уникальный номер.