В Госдуму внесен законопроект о приостановке блокировки Telegram

Поправки, согласно пояснительной записке, направлены на запрет блокировки информационных ресурсов и на разблокировку уже заблокированных. Это относится к сервисам, которые при введении указанных режимов осуществляют информирование о ситуации. И тем, которыми пользуются органы государственной власти в целях исполнения возложенных на них полномочий.

Поясняется, что имеется в виду мессенджер Telegram и другие ресурсы, которые не указаны.

Депутаты ранее направляли проект Минкомсвязи, однако, как сообщалось, поддержку не получили из-за того, что, по оценке министерства, не предусмотрели конкретных механизмов снятия ограничений, допустили ряд неточностей. Кроме того, в ведомстве высказали опасения, что законопроект в случае его принятия "может повлечь злоупотребление".

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что считает необходимым ориентироваться на решение суда по вопросу блокировки мессенджера Telegram.

Основатель мессенджера Павел Дуров тоже комментировал проект: он сказал, что приветствует инициативу депутатов от "Справедливой России". По его словам, разблокировка мессенджера в РФ позволила бы 30 млн пользователей в России более комфортно использовать сервис.

Напомним, что Роскомнадзор с апреля 2018 года начал блокировать Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений - так называемых ключей дешифрования. В Роскомнадзоре отмечали, что работают над повышением эффективности блокировок мессенджера.