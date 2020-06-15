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15.06.2020 11:51
Рубрика: Digital

В Госдуму внесен законопроект о приостановке блокировки Telegram

Текст: Татьяна Замахина
Депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Авторами выступили Дмитрий Ионин, Федот Тумусов и Александр Терентьев.
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Поправки, согласно пояснительной записке, направлены на запрет блокировки информационных ресурсов и на разблокировку уже заблокированных. Это относится к сервисам, которые при введении указанных режимов осуществляют информирование о ситуации. И тем, которыми пользуются органы государственной власти в целях исполнения возложенных на них полномочий.

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Поясняется, что имеется в виду мессенджер Telegram и другие ресурсы, которые не указаны.

Депутаты ранее направляли проект Минкомсвязи, однако, как сообщалось, поддержку не получили из-за того, что, по оценке министерства, не предусмотрели конкретных механизмов снятия ограничений, допустили ряд неточностей. Кроме того, в ведомстве высказали опасения, что законопроект в случае его принятия "может повлечь злоупотребление".

Фото: iStock
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Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что считает необходимым ориентироваться на решение суда по вопросу блокировки мессенджера Telegram.

Основатель мессенджера Павел Дуров тоже комментировал проект: он сказал, что приветствует инициативу депутатов от "Справедливой России". По его словам, разблокировка мессенджера в РФ позволила бы 30 млн пользователей в России более комфортно использовать сервис.

Напомним, что Роскомнадзор с апреля 2018 года начал блокировать Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений - так называемых ключей дешифрования. В Роскомнадзоре отмечали, что работают над повышением эффективности блокировок мессенджера.

Digital Интернет Власть Работа власти Внутренняя политика Законопроекты и комментарии Блокировка мессенджера Telegram

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