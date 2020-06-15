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15.06.2020 06:52
Рубрика: В мире

В Китае число жертв взрыва бензовоза увеличилось до 20

До 20 увеличилось число жертв взрыва бензовоза на скоростном шоссе в районе города Вэньлин в восточной китайской провинции Чжэцзян. Новые данные распространили местные власти. Ранее сообщалось до 18 погибших.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ
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Пострадавшие продолжают сейчас проходить лечение, из них 24 человека находятся в тяжелом состоянии, пишет ТАСС. Отмечается, что масштабная поисково-спасательная операция на месте ЧП почти завершена. Экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий взрыва.

Напомним, инцидент произошел в субботу. Взрывной волной были серьезно повреждены находящиеся поблизости жилые строения и одно предприятие. Пострадали свыше 170 человек.

В мире Восточная Азия Китай

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