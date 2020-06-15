В Кремле дали оценку отмене парадов Победы в ряде регионов

В Кремле прокомментировали решения ограничить праздничные мероприятия 24 июня в ряде регионов, связанные с проведением парада Победы.

На вопрос о том, как в Кремле относятся к этим действиям, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "С абсолютным пониманием".

"Это прерогатива руководителей регионов, те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности, и они их реализуют", - пояснил Песков.

"Губернаторам, как говорил президент, на местах виднее, как на самом деле обстоят дела", - продолжил пресс-секретарь главы государства​​​. "И им более с руки выстраивать эпидемиологические прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективу и, основываясь на них, принимать те или иные решения".