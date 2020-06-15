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15.06.2020 14:08
Рубрика: Власть

В Кремле не стали комментировать возможность обмена Уилана

Текст: Кира Латухина

В Кремле традиционно не стали комментировать решение суда - на этот раз по делу бывшего американского морпеха Пола Уилана. Обвинения доказаны, он осужден и в решении суда все говорится, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что 15 июня Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам строгого режима за шпионаж.

Фото: Арктическая Академия Наук
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На вопрос о том, можно ли считать Уилана политическим заложником, Песков ответил отрицательно: "Нет, невозможно". Уилан осужден решением суда, в решении суда все говорится. Ему были предъявлены обвинения, которые были доказаны в суде и приняты судом, пояснил представитель Кремля.

На просьбу прокомментировать заявления юриста Уилана, что дальнейшей судьбой и вопросами обмена американца будут заниматься Кремль и МИД РФ, пресс-секретарь президента подчеркнул, что Кремль такими вопросами не занимается и решения суда не комментирует, в том числе и эту ситуацию.

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