В Пекине предупредили о высоком риске распространения COVID-19

Власти Пекина предупредили, что из-за новой вспышки коронавируса на крупнейшем оптовом рынке города "Синьфади" в столице Китая возник "очень высокий риск" распространения COVID-19. Об том заявил представитель городского комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Гао Сяоцзюнь.

Как пишет South China Morning Post, вице-премьер Госсовета Китая Сунь Чуньлань со своей стороны призвала к "самым строгим эпидемиологическим расследованиям" на рынке и вокруг него, а также к "тщательному отслеживанию источников" инфекции для сдерживания заражения. Согласно уже проведенному расследованию, коронавирус был обнаружен на доске для разделки лосося.

Тем временем в районе рынка был введен режим ЧП, а также приостановлена работа других оптовых рынков Пекина, отменены занятия в школах и спортивные соревнования. Глава пресс-службы правительства китайской столицы Сюй Хэцзянь заверил, что власти протестируют всех людей, проживающих в очаге заражения и соседних районах. За последние сутки в городе на коронавирус были проверены более 76 тысяч человек. Положительным тест оказался у 59 человек (с учетом выявленных в субботу в больницах находятся 79 человек).

Необходимо отметить, что данные случаи заражения на рынке стали первыми для столицы после двухмесячного перерыва. До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не регистрировали ни одного локального случая инфицирования COVID-19.