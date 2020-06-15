В Приморье режим повышенной готовности продлили до 30 июня

В Приморье в понедельник на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом было принято решение продлить режим повышенной готовности еще на две недели - до 30 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как было отмечено в ходе заседания, снять ограничения не позволяет эпидемиологическая обстановка. Так, руководитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская привела данные, что за минувшие сутки коронавирус диагностирован еще у 91 жителя региона. Общее число заболевших с начала эпидемии - 2 977 человек, темп прироста составил 3,2.

По ее мнению, исходя из этого, нужно сохранить режим самоизоляции для пожилых и людей с высоким риском заболеваний, оставить режим удаленной работы.

Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано во Владивостоке и Находке.

"В этой связи продолжается работа административных комиссий по выявлению нарушений санитарных требований. Следует предпринять все меры, чтобы не было новых вспышек заболевания", - заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Всего за сутки выздоровели за сутки 36 человек, с начала пандемии вылечились 1720 приморцев, погибли 26.

Напомним, что режим повышенной готовности предполагает приостановку проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятий, где могут присутствовать люди, а также посещение музеев, театров, библиотек, кинотеатров, фитнес-центров, бань и саун. 26 мая, после снижения числа зарегистрированных случаев коронавируса, в крае приступили к первому этапу снятия ограничений.