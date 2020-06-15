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15.06.2020 08:01
Рубрика: Видео

Видео: неосторожный водитель утопил свой пикап под мостом

Текст: Вадим Давыденко

Водители пикапов к остальному легковому транспорту на дороге, как правило, относятся снисходительно, а иногда и с легким презрением: разве могут эти малосильные хлюпики увезти такой груз, как он, или проехать там, где может он? Конечно же, нет. И потому смело заруливают туда, куда остальные осторожные водители и в страшном сне не сунутся. И порой за свою самоуверенность очень сурово расплачиваются, как, например, этот владелец Chevrolet Silverado из Нового Орлеана.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Водная преграда под мостом на авторазвязке не показалась нашему герою непреодолимой, хотя остальные автовладельцы, оценив масштабы подтопления, разворачивались и уезжали. Но владелец Silverado смело объехал поставленные дорожниками ограждения и сунулся в воду.

Первые метров десять машина прошла уверенно, а потом заезд стал превращаться в заплыв, и даже мощи пикапа оказалось недостаточно. Когда вода скрыла колеса и стала подниматься к окнам, автомобиль потерял управление. Если верить всезнающим экспертам в комментариях под видео, отключилась вся электроника. После этого машина пустилась в дрейф и на сушу, похоже, сможет выбраться лишь на буксире.

Все те же эксперты-комментаторы утверждают, что пикап после этого ремонту не подлежит (Новый Орлеан расположен на полметра ниже уровня Мексиканского залива и большая часть подтоплений вокруг города это соленая морская вода, а не пресная из Миссисипи) и будет утилизован. А это значит, что страховка в ближайшие годы для этого горе-водителя будет максимальной...

#видео #авто