Видео: неосторожный водитель утопил свой пикап под мостом

Водители пикапов к остальному легковому транспорту на дороге, как правило, относятся снисходительно, а иногда и с легким презрением: разве могут эти малосильные хлюпики увезти такой груз, как он, или проехать там, где может он? Конечно же, нет. И потому смело заруливают туда, куда остальные осторожные водители и в страшном сне не сунутся. И порой за свою самоуверенность очень сурово расплачиваются, как, например, этот владелец Chevrolet Silverado из Нового Орлеана.

Водная преграда под мостом на авторазвязке не показалась нашему герою непреодолимой, хотя остальные автовладельцы, оценив масштабы подтопления, разворачивались и уезжали. Но владелец Silverado смело объехал поставленные дорожниками ограждения и сунулся в воду.

Первые метров десять машина прошла уверенно, а потом заезд стал превращаться в заплыв, и даже мощи пикапа оказалось недостаточно. Когда вода скрыла колеса и стала подниматься к окнам, автомобиль потерял управление. Если верить всезнающим экспертам в комментариях под видео, отключилась вся электроника. После этого машина пустилась в дрейф и на сушу, похоже, сможет выбраться лишь на буксире.

Все те же эксперты-комментаторы утверждают, что пикап после этого ремонту не подлежит (Новый Орлеан расположен на полметра ниже уровня Мексиканского залива и большая часть подтоплений вокруг города это соленая морская вода, а не пресная из Миссисипи) и будет утилизован. А это значит, что страховка в ближайшие годы для этого горе-водителя будет максимальной...