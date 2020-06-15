Внесены поправки об онлайн-осмотрах водителей

В России предлагают разрешить дистанционные медосмотры водителей. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты Игорь Ананских ("Справедливая Россия") и Дмитрий Савельев (ЛДПР).

Согласно законопроекту, разрешается проведение предрейсового, предсменного, послерейсового, послесменного медицинского осмотра с применением телемедицинских технологий.

Это касается работников предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.

При помощи онлайн-осмотра предлагается выявлять отклонения в параметрах состояния здоровья, искать признаки употребления алкоголя или наркотических и психотропных средств. Если медик заподозрил в этом водителя, тот направляется на медицинский осмотр с проведением химико-токсикологического исследования, объяснили авторы.

При этом такое исследование, согласно поправкам, предлагается обязательно проводить раз в полгода.

Вводить ли онлайн-осмотры, работодатели будут решать сами, предложили инициаторы.

- Дистанционный медосмотр будет способствовать поддержанию дисциплины водителя накануне рейса, - говорится в пояснительной записке. - Кроме того, при проведении есть возможность фото- и видеофиксации состояния каждого водителя и результата его осмотра.

В итоге это улучшит безопасность дорожного движения, позволит оптимизировать издержки работодателей, считают депутаты.