Внесены поправки об онлайн-осмотрах водителей

Согласно законопроекту, разрешается проведение предрейсового, предсменного, послерейсового, послесменного медицинского осмотра с применением телемедицинских технологий.
Это касается работников предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.
При помощи онлайн-осмотра предлагается выявлять отклонения в параметрах состояния здоровья, искать признаки употребления алкоголя или наркотических и психотропных средств. Если медик заподозрил в этом водителя, тот направляется на медицинский осмотр с проведением химико-токсикологического исследования, объяснили авторы.
При этом такое исследование, согласно поправкам, предлагается обязательно проводить раз в полгода.
Вводить ли онлайн-осмотры, работодатели будут решать сами, предложили инициаторы.
- Дистанционный медосмотр будет способствовать поддержанию дисциплины водителя накануне рейса, - говорится в пояснительной записке. - Кроме того, при проведении есть возможность фото- и видеофиксации состояния каждого водителя и результата его осмотра.
В итоге это улучшит безопасность дорожного движения, позволит оптимизировать издержки работодателей, считают депутаты.