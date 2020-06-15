Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
15.06.2020 15:53
Рубрика: Внутренняя политика

Внесены поправки об онлайн-осмотрах водителей

Текст: Татьяна Замахина
В России предлагают разрешить дистанционные медосмотры водителей. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты Игорь Ананских ("Справедливая Россия") и Дмитрий Савельев (ЛДПР).
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Согласно законопроекту, разрешается проведение предрейсового, предсменного, послерейсового, послесменного медицинского осмотра с применением телемедицинских технологий.

Это касается работников предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
ГАИ сможет провести контрольную закупку карты диагностики машины

При помощи онлайн-осмотра предлагается выявлять отклонения в параметрах состояния здоровья, искать признаки употребления алкоголя или наркотических и психотропных средств. Если медик заподозрил в этом водителя, тот направляется на медицинский осмотр с проведением химико-токсикологического исследования, объяснили авторы.

При этом такое исследование, согласно поправкам, предлагается обязательно проводить раз в полгода.

Вводить ли онлайн-осмотры, работодатели будут решать сами, предложили инициаторы.

- Дистанционный медосмотр будет способствовать поддержанию дисциплины водителя накануне рейса, - говорится в пояснительной записке. - Кроме того, при проведении есть возможность фото- и видеофиксации состояния каждого водителя и результата его осмотра.

В итоге это улучшит безопасность дорожного движения, позволит оптимизировать издержки работодателей, считают депутаты.