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Жаловавшийся на безденежье Пригожин приготовился раздавать деньги

Новости
    15.06.2020, 12:11
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин, ранее пожаловавшийся на бедственное свое положение - по поводу чего у продюсера возник экспрессивный словесный конфликт со Шнуровым, - заявил, что ситуация налаживается.

Как Пригожин уведомил в эфире радио "Говорит Москва", правительством оказаны меры поддержки, и полученных денег должно хватить артистам приобрести продовольствие.

По словам продюсера, он благодарен за то, что его коллег по цеху освободили от уплаты налогов за второй квартал, и, во-вторых, им "действительно прислали какие-то деньги, согласно МРОТ". Которые Пригожин выразил инициативу "отдать музыкантам, оказавшимся в бедственном положении".

Согласно оценке продюсера, им выделены "какие-то три копейки", "но это уже спасение, хотя бы покушать купить".

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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При этом Пригожин подчеркивает, что не отказывается от заявлений о том, что артисты находятся в бедственном положении: "Безусловно, они оказались, особенно частный сектор", - обращает внимание продюсер. Акцентируя: "Творческий человек не может находиться взаперти, он должен выступать. Нужно профессионально развиваться".

В качестве примера Пригожин привел свою супругу. Которая не просто артист, а "предприятие, вокруг которого сосредоточено огромное количество людей". И эти люди, работающие на данном предприятии, "требуют тоже определенных денег". Так что когда простаивает Валерия, "перестали кушать минимум пятнадцать семей".

Ранее Пригожин предложил себя на пост консультанта в российский Минкульт, а Григорий Лепс пообещал безвозмездно предоставить нуждающимся музыкантам свою студию звукозаписи.

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