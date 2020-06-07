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Иосиф Пригожин предложил себя на пост советника по культуре

Новости
    07.06.2020, 15:55
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, ранее посетовавший на бедственное положение артистов на фоне пандемии и введенных в этой связи ограничений, выразил желание поступить на работу в министерство культуры РФ. В качестве, например, консультанта, знакомого с проблематикой изнутри, на собственном опыте.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
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Этой мыслью продюсер поделился в беседе с радио "Говорит Москва". Отметив, что готов растолковать чиновникам, какие трудности испытывает концертная индустрия.

"Я хотел бы себя предложить, если хотите, войти в какой-то совет в министерстве культуры, если такой существует, чтобы попытаться объяснить", - заявил Пригожин. Тут же уточняя, что, наверное, там и без него "всё знают".

По мнению продюсера, в условиях сложившейся пандемической ситуации, "нужны люди инициативные, которые способны правильным языком объяснить, из чего состоит вся индустрия" - на тот случай, если кто-то этого всё же не понимает. И, в частности, не может сориентироваться, "в какой части нужна помощь".

"У нас полно эгоистов, желающих думать только о себе и о своём бизнесе", - напомнил Пригожин. Именно на данной почве переживающий в настоящее время затяжную словесную баталию с фронтменом группировки "Ленинград" Шнуровым. Куда, помимо прочего, оказалась вовлечена и супруга Пригожина - певица Валерия.

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