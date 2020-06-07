Шнуров посоветовал Валерии и Пригожину обратиться к врачам

Российский музыкант, актер и предприниматель Сергей Шнуров определено не из тех людей, который готовы оставить за кем-то последнее слово. И, похоже, вообще не важно, от кого оно исходит.

Что подтверждает новый пост в Instagram исполнителя. Где он реагирует на реплику певицы Валерии о том, что певец "переобулся и требует помощи шоу-бизнесу".

Напомним. Ранее у Шнурова состоялась протяжная и рифмованная перебранка с супругом Валерии и ее продюсером Иосифом Пригожиным, до того посетовавшим на бедственное положение артистов из-за пандемии. Шнуров над репликами Пригожина поиздевался. И началось. С массовым привлечением мнений отечественного культурного бомонда.

После Валерия указала: теперь Шнуров все-таки требует помочь шоу-бизнесу, так как "находится в сложной ситуации", и ее супруга, соответственно, "очернив напрасно".

На это Шнуров тут же пояснил, что здесь несколько иной контекст: людям действительно нужна работа, в принципе, - он за это всегда последовательно выступал. А что касается "тети Леры" и ее "муженька", то им, по мнению фронтмена "Ленинграда", помощь нужна "серьезная, может быть, даже медицинская".

"Я не болтаю чепуху на каждом углу, и не пытаюсь дозвониться Панину и Куклачеву, а собираю профсоюз с конкретными целями и задачами", - пишет Шнуров. Советуя супругам сделать то же самое и "заняться уже каким-нибудь делом".

Пригожин на это пока никак не ответил.